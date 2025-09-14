TV: Fallenius knockades – ”Mitt bästa derbyminne”

STOCKHOLM. Oskar Fallenius gick i Djurgårdens fotbollsakademi under högstadietiden.

Därmed vet han vikten av derbysegrar och att kunna titulera sig som bäst i Stockholm.

Men precis som i fjol har det gått tungt för Blåränderna mot stadsrivalerna.

Därför har yttern inte många bra derbyminnen att dela med sig av när frågan kommer på tal.

– Bästa var i cupen förra året. Jag fick en armbåge i ögat och fick gå ut efter 25 minuter, men vi vann och det var skönt att fira efteråt, säger Fallenius till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Oskar Fallenius kom till Djurgårdens A-lag från Bröndby 2023. Då återvände han till klubben som han huserade i som ungdomsspelare och under högstadietiden gick han också i Djurgårdens fotbollsskola Engelbrektsskolan på Östermalm.

Därmed är han sedan länge införstådd med hur viktiga derbymatcherna är för klubben. Men sedan han anslöt från Danmark för två säsonger sedan har det inte blivit så många derbysegrar.

Under debutsäsongen blev det en seger och en förlust mot AIK, ett kryss och en förlust mot Hammarby.

I fjol i allsvenskan fyra raka förluster och inte ett enda mål framåt. I år har det blivit två kryss mot AIK och förlust i vårderbyt mot Hammarby.

– Det är svårt för mig att sätta fingret på varför statistiken ser ut som den gör. Vi i Djurgården går in med hundra procent i alla derbyn, vi ger allt i derbyna för klubben och för supportrarna, säger Fallenius som i fjol trots allt fick vara med och vinna ett derby – det i Svenska cupen-semifinalen mot AIK inför allsvenska säsongen.

– Det är mitt bästa derbyminne. Tyvärr fick jag en armbåge i ögat och fick gå ut efter 25 minuter, men vi vann, tog oss till final i Svenska cupen och tog oss därmed till Europa (eftersom finalmotståndaren Malmö FF redan var Europaklara). Så ja, det är mitt bästa derbyminne.

Du har inget annat bättre minne som supporter eller så? En armbåge i ögat så tidigt i matchen låter inte så skönt?

– Nej, men det var skönt att fira efteråt kan jag säga, konstaterar Fallenius med ett leende.

Nu väntar alltså tabelltvåan Hammarby med Djurgården som hemmalag under söndagen, ett Hammarby som tappade tre viktiga spelare under transferfönstrets sista dagar i form av Shaquille Pinas, Sebastian Tounekti och Jusef Erabi. Högerytter Fallenius lägger ingen vikt vid att nu inte ställas mot vänsterback Pinas.

– Nej, det är inget jag tänker så mycket på. Bajen har bra spelare överlag. Vi vill vinna matchen, det vill vi alltid göra och jag antar att Bajen också vill göra det. Det blir en fin fight, avslutar 23-åringen.