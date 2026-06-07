Uppgifter: Bröndby förhandlar med Nørgaard

Bröndby närmar sig en ny huvudtränare.

Enligt danska uppgifter har klubben inlett förhandlingar med Thomas Nørgaard.

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Bröndby arbetar vidare med att hitta en ersättare till Steve Cooper, som nyligen lämnade tränarposten i den danska storklubben.

Enligt danska Bold har Bröndby nu inlett förhandlingar med Thomas Nørgaard, som för närvarande tränar Sønderjyske. Den 44-årige tränaren har tidigare pekats ut som ett av klubbens främsta alternativ och uppges ha funnits högt upp på önskelistan från start.

Parterna ska ännu inte ha nått någon överenskommelse, men dialogen är i gång enligt uppgifterna.

Nørgaard har kontrakt med Sønderjyske till sommaren 2027. Samtidigt uppges avtalet innehålla en utköpsklausul, vilket kan underlätta en flytt till Bröndby om förhandlingarna går i mål.



