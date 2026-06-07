Swärdh om KFF-resan: ”Sålt spelare för över 100 miljoner”

Peter Swärdh har lämnat Kalmar FF efter fem år i klubben.

61-åringen ser tillbaka på tiden med tillförsikt och stolthet.

– Det känns väl bra nu med tanke på den plattformen som klubben är på, säger han till FotbollDirekt.

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Peter Swärdh återvände till Kalmar FF inför säsongen 2021. Då som chefsscout i stället för huvudtränare. Han har även axlat rollen som sportchef i klubben men har sedan hösten förra året varit ansvarig för scoutingverksamheten och spelarrekryteringar.

Nyligen stod det klart att Swärdh lämnar KFF och i en intervju med FotbollDirekt berättar han om resan med klubben och valet att tacka för sig efter flera år som verksam i föreningen.