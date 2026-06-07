Uppgifter: Jordan Pickford har erbjudits Juventus

Juventus fortsätter jakten på en ny målvakt.

Enligt uppgifter har Everton-veteranen Jordan Pickford nu erbjudits den italienska storklubben.

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Juventus uppges undersöka marknaden efter en ny förstamålvakt inför den kommande säsongen. Under de senaste veckorna har klubben kopplats samman med namn som Alisson Becker från Liverpool och Alexander Nübel från Bayern München.

Nu rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira att ytterligare ett alternativ har dykt upp. Enligt uppgifterna har Evertons Jordan Pickford erbjudits Juventus via mellanhänder.

Det är i nuläget oklart hur intresserad den italienska storklubben är av den engelske landslagsmålvakten och om kontakterna kommer att leda till några konkreta förhandlingar.

Han har kontrakt med Everton till sommaren 2029 och förbereder sig samtidigt för sommarens VM-slutspel med England.