Uppgifter: Ascone blir kvar i HBK permanent
Rocco Ascone har skrivit på för Halmstads BK permanent.
Där med lämnar lämnar han FC Nordsjälland efter ett framgångsrikt halvår på lån.
Det meddelar FD:s systersajt Tipsbladet.
Halmstad BK värvar. Rocco Ascone är klar för klubben permanent efter en utlåning från FC Nordsjälland under hösten, enligt Tipsbladet.
I allsvenskan har Ascone fått regelbunden speltid och lyckats etablera sig, något han inte gjorde i FC Nordsjälland.
Rocco Ascone kom till FC Nordsjälland från Lille B-lag 2022 och noterades för 33 matcher i Superligan. I allsvenskan 2026 stod han för elva matcher och ett mål för HBK.
