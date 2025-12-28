Hammarby IF fortsätter sin satsning på västafrikanska talanger.

Enligt Sportbladet är klubben överens med den unga mittfältaren Sourou Koné, som väntas ansluta efter årsskiftet.

Foto: Bildbyrån



Under de senaste åren har Hammarby byggt upp ett starkt rykte när det gäller scouting och rekrytering i Västafrika. Klubbens samarbete med den ivorianska storklubben ASEC Mimosas har visat sig vara framgångsrikt.

Tidigare värvningar från ASEC Mimosas har gett stort sportsligt och ekonomiskt utbyte. Bazoumana Touré blev exempelvis Hammarbys dyraste försäljning genom tiderna när han lämnade för TSG Hoffenheim i en affär värd omkring 160 miljoner kronor. Även Odilon Kossounou tog steget vidare till Club Brugge och tillhör numera Bayer Leverkusen, med en pågående utlåning till Atalanta i Serie A.

Nu ser ännu ett namn ut att följa samma väg. Enligt Sportbladet har Hammarby kommit överens med mittfältaren Sourou Koné, som i dag är 17 år gammal. Planen är att han ska ansluta i januari, när han fyller 18.

Samtliga inblandade parter uppges vara överens och affären väntas presenteras officiellt inom kort.