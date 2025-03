Vill utmana Ståhl i Djurgården: ”Gjort det svinbra, men…”

STOCKHOLM. Theo Bergvall har haft det tufft i Djurgården.

Men i genrepet mot finska KuPS var det högerbacken som imponerade allra mest – och nu hoppas han ge Adam Ståhl en ordentlig kamp om startplatsen.

– Adam har gjort det svinbra men jag vill bevisa mig för tränarna. Det kommer nog bli bra, säger han till FotbollDirekt.

Skadad under fjolvåren, mardrömsinhopp mot Hammarby i juni med orsakad straff direkt efter sitt tidiga inhopp efter Piotr Johanssons korsbandsskada – och så på lån hos BP under hösten.

Theo Bergvall hade onekligen ett jobbigt 2024 och till skillnad från lillebror Lucas Bergvall har högerbacken aldrig slagit igenom i blårandigt.

Efter Piotr Johanssons skada värvades Adam Ståhl in som gjort högerbacksplatsen till sin – och så sent som under torsdagen öppnade Bosse Andersson upp för att värva tillbaka Aslak Fonn Witry i sommar.

”Vi har haft en dialog sedan han lämnade 2021 och det är en spelare som nog ligger alla djurgårdare varmt om hjärtat” sa sportchefen till FotbollDirekt.

Till råga på allt för Bergvall närmar sig dessutom Piotr Johansson comeback så småningom. Därför var det hög tid för Bergvall att leverera när han fick chansen i genrepet mot KuPS – och som han tog den.

Bergvall lyste allra mest i vårsolen på Lidingövallen. Samspelet med Nino Zugelj fungerade strålande i första halvlek och Bergvall piskade in bra inlägg. Väl i andra halvlek fortsatte 20-åringen ösa på framåt och låg bakom flera farligheter.

Men det blev ändå förlust med 1-0 efter ett sent mål från finska mästarna KuPS.

– Tyvärr torskade vi, men det kändes bra för egen del. Det här kanske var min bästa match i Djurgården. Jag gjorde en bra match mot Viking i förra årets genrep också, men sedan tvingades jag till operation två veckor senare, säger Bergvall till FD och fortsätter:

– Så det var väldigt dålig tajming förra gången och därefter blev det så himla hackigt. Det var svårt att bygga upp självförtroendet igen men nu har jag kommit in i den här säsongen på ett bra sätt, det känns som i BP i höstas.

Bergvall blev inte kvar i moderklubben Brommapojkarna efter hösten utan nysatsar nu med Djurgården och när FD frågar om det är spikat att han blir kvar i Dif under hela 2025 är han blixtsnabb med svaret.

– Ja, det är det.

Efter det här genrepet, behöver Adam Ståhl oroa sig över sin högerbacksplats?

– Haha. Jag gör mitt bästa varje dag. Adam har gjort det svinbra men jag vill bevisa mig för tränarna. Det kommer nog bli bra.