Mjällby kan säkra SM-guld denna omgång.

Den förre Maif-spelaren, numera i Elfsborg, Rasmus Wikström hyllar sitt gamla lag.

– Sveriges solklart bästa lag, säger Wikström till Borås Tidning.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställs Mjällby och Elfsborg mot varandra i allsvenskan. En match där förutsättningarna är att om Mjällby vinner kan de bli mästare i kavaj om Hammarby förlorar mot Blåvitt.

Elfsborg-stjärnan Rasmus Wikström huserade i Blekingeklubben mellan augusti 2023 och januari 2025. Mittbacken hyllar vad klubben har åstadkommit och tack vare en specifik person.

– De har tagit steg i många år nu men det går inte att sticka under stol med att mycket hänt sedan Karl Marius Aksum kom in. Det sa kanske inte klick direkt men de idéerna han kom in med har fått stort utrymme och tillsammans med det hårda arbetet och den kulturen som finns sedan tidigare i klubben har det tagit fart, säger Wikström till Borås Tidning.

Även huvudtränare Anders Torstensson har varit en stor faktor till framgången enligt Wikström.

– Anders har hållit kvar i kulturen att man ska arbeta hårt, värdegrund och allt det där liksom. Mjällby är fortfarande lika bra defensivt och på fasta situationer, och har adderat spel med boll. Det har alla lag haft problem med i år.

Nu ställs Rasmus Wikström mot sin gamla klubb när Elfsborg gästar Listerlandet under lördagen.

– Nu är det första gången jag kommer tillbaka dit sedan jag lämnade, så det ska bli roligt att åka dit och spela. Vi möter Sveriges solklart bästa lag vilket blir en kul utmaning för oss att visa att vi är bra. Vi ser extremt mycket fram emot matchen och att göra en bra insats

Matchen mellan Mjällby och Elfsborg startar 15.00.

