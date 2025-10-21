Barcelona gör mål i 23:e raka Champions League-matchen

FC Barcelona har tagit ledningen hemma mot Olympiakos.

Det innebär att man nu har gjort mål i 23 raka Champions League-matcher.

Foto: Bildbyrån

Efter två omgångar av ligaspelet i Champions League hade FC Barcelona tagit tre poäng. Detta efter att ha besegrat Newcastle med 2-1 i premiären och sedan förlorat med uddamålet mot Paris Saint-Germain.

Dagens bortalag från Grekland, Olympiakos, hade i sin tagit en poäng. Detta då man spelade 0-0 mot cypriotiska Pafos i den första matchen och senare förlorat mot Arsenal med två mål.

Inför kvällens match på Estadi Olímpic Lluís Companys stod det klart att svenske Roony Bardghji, 19, inte fick chansen från start i hemmalaget.

Väl på planen dröjde det inte lång tid innan hemmalaget kopplade grepp om matchen och tog ledningen. Matchminuten var den sjunde när Fermin Lopez avslutade en fin omställning och prickade in 1-0 från nära håll.

Det målet innebar inte bara att man tog ledningen i matchen – utan att man också har gjort mål i 23 raka Champions League-matcher. Under dessa har det blivit hela 59 (!) mål.

Barcelona have scored in 23 consecutive UEFA Champions League matches (59 goals). It's their second-longest scoring run in the competition after Pep Guardiola's 29-game streak from 2009 to 2012. 🔥 pic.twitter.com/kup4JBEors — Squawka (@Squawka) October 21, 2025

Det är i sin tur ”Barcas” näst längsta målsvit i CL – och slås endast av Pep Guardiolas upplaga av Barcelona mellan 2009 och 2012.

Matchen pågår.