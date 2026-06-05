Klart: AIK förlänger med Stanley Wilson

AIK fortsätter att satsa på framtiden.

Mittfältstalangen Stanley Wilson har skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig över säsongen 2029.

– Jag ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda, säger AIK:s rekryteringschef Mika Takkula till klubbens hemsida.

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AIK meddelar under fredagen att klubben har kommit överens med Stanley Wilson om en kontraktsförlängning. Det nya avtalet innebär att den 19-årige mittfältaren är knuten till Solnaklubben fram till och med 2029.

Wilson anslöt till AIK under sommaren 2024 och har sedan dess tagit stora kliv. Under den pågående säsongen har han etablerat sig i A-laget och hittills noterats för 18 tävlingsmatcher i den svartgula tröjan. På dessa matcher har mittfältaren bidragit med två målgivande passningar.

AIK rekryteringschef Miika Takkula är mycket nöjd med att klubben säkrat upp talangens framtid.

– Det är fantastiskt att vi har kommit överens om en kontraktsförlängning med Stanley. Han har överraskat alla med sin utveckling under säsongen och har redan tagit en roll i laget. Framför allt jobbar han hårt varje dag på träningsplanen, och jag ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda, säger Takkula.