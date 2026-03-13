Bodø-spelarens flickvän utsatt för rasism – av egna fans

Andreas Helmersens flickvän satt på läktaren när Bodø/Glimt besegrade Inter på San Siro.

Nu vittnar hon om rasism från enskilda Bodø-fans.

– Att uppleva det i en miljö som jag alltid ser som inkluderande och varmt gör extra ont, skriver hon på Instagram.

Bodø/Glimt stod för en av norsk fotbolls största triumfer när man besegrade Inter på bortaplan i Champions League. På läktaren var det dock inte bara segerramsor och hejarop.

Lana Kumpitak-Nilsen, flickvän till Bodø-spelaren Andreas Helmersen, har tagit till Instagram för att vittna om att rasistiska tillmälen riktades mot henne och hennes föräldrar av de tillresta supportarna.

”Tyvärr upplevde vi rasism från enskilda Glimt-fans. Rasism är något jag upplever för ofta, men att uppleva det i en miljö som jag alltid ser som inkluderande och varmt gör extra ont”, skriver hon.

Hon fortsätter:

”Jag hoppas att ingen annan behöver uppleva något liknande som det jag och mina föräldrar gjorde den dagen. Jag hoppas att matcherna framöver handlar om det de ska handla om – gemenskap, respekt och kärlek till idrotten.”

Bodø/Glimt spelar returen av åttondelsfinalen mot Sporting på tisdag. Norrmännen har med sig 3–0 från mötet på hemmaplan.