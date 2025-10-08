Chelsea kryssade mot Twente – Rytting Kaneryd inhoppare

Chelsea mot Twente i Champions League slutade 1–1.

Svenska Johanna Rytting Kaneryd inledde på bänken – men hoppade in.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen spelade Chelsea mot Twente i damernas Champions League ligafas. Chelsea-svenskorna Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd inledde på bänken.

I den 63:e minuten var det Twente som tog ledningen genom Danique van Ginkel. Bara åtta minuter senare lyckades Chelsea rädda en poäng efter att ha tilldelats en straff. Sandy Baltimore var säker från elva meter och satte 1–1-målet.

Fler mål blev det inte i matchen som slutade i kryss. Rytting Kaneryd blev inbytt i den 61:a minuten medan Nathalie Björn spenderade hela matchen på bänken.