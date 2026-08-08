Eintracht Frankfurt – Malmö FF: Truppnyheter och förväntade startelvor

Det drar ihop sig till ett avgörande möte i UEFA Women’s Champions League-kvalet mellan Eintracht Frankfurt och Malmö FF.

Avspark är lördagen den 8 augusti 2026 klockan 19.00 svensk tid.

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Vinnaren går vidare till den tredje kvalomgången, medan förloraren fortsätter i UEFA Women’s Europa Cup senare under hösten. Här är förutsättningarna och truppläget inför matchen.

Båda lagen kliver in i kvalmötet efter varsin seger den 5 augusti. Eintracht Frankfurt spelade 8–0 mot Omonia Nicosia, medan Malmö FF vann med (1–0) mot Vålerenga.

Eintracht Frankfurt – Malmö FF: Truppstatus

För Eintracht Frankfurt handlar det främst om ett par konkreta frågetecken kring tillgänglighet. För Malmö FF ligger fokus snarare på hur laget ska sätta sin matchplan mot ett motstånd som väntas trycka på längs kanterna och fylla på centralt.

Eintracht Frankfurt: Status i truppen och förväntad startelva

Eintracht Frankfurt går in i kvalmatchen med Amanda Ilestedt, som var utanför truppen i onsdagens match, och oklart hur hennes status är. Samtidigt är Rebecka Blomqvist fortfarande ett sent frågetecken men hon återfanns i truppen i onsdags. Däremot blir det svensk representation genom nyförvärvet Hanna Bennison som stod för en assist under onsdagen och fanns med från start.

Eintracht Frankfurts förväntade startelva: Altenburg – Krumbiegel, Doorsoun, Østenstad, Açikgöz – Memeti, Ivelj, Bennison – Raso, Freigang, Mühlhaus.

Malmö FF: Status i truppen och förväntad startelva

Förhandsbilden kretsar i stället kring hur laget ska hantera en helt annan typ av matchbild än den man är van vid i Allsvenskan.

Tränaren Jonas Valfridsson har varit tydlig med att Malmö måste vara beredda på längre perioder utan boll. Eintracht Frankfurt beskrivs som ett offensivt skickligt lag som anfaller brett och har forwards som gärna söker sig in i straffområdet.

Malmö FF tog sig till final i minitureningen tack vare et historiskt mål av nyförvärvet Älvali Lindström.

Malmö FF:s förväntade startelva: Musovic – Hoff Persson, Löfqvist, Petrovic, Nevin – Sayer, Persson – Larkin Russel, Milivojevic, Eiriksdottir – Lindström.

Detta sätter hård press på Malmös defensiva organisation. Laget måste hitta stabilitet mot inläggsspel och centrala djupledslöpningar, men också visa tillräckligt med kyla i det egna bollinnehavet för att inte bli konstant tillbakapressat.

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