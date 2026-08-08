Uppgifter: Liverpool plockar från Barcelona

Liverpool ser ut att plocka mittback från Barcelona.

Det ska röra sig om Ronald Araújo.

Detta uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.

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Med tävlingssäsongen runt hörnet befinner sig Liverpool i ett prekärt läge på mittbacksfronten.

Nu ser klubben ut att agera genom att plocka in förstärkning från Barcelona.

Enligt Fabrizio Romano är Liverpool överens med Barcelona om att låna in Ronald Araújo. Transferjournalisten drar till med sitt patenterade ”here we go” och slår därmed fast att affären är klar.

Enligt uppgifterna finns en muntlig överenskommelse mellan klubbarna och låneaffären väntas slutföras inom kort. Liverpool betalar hela Araújos lön under den kommande säsongen och avtalet innehåller dessutom en köpoption.

Ronald Araújo har tillhört Barcelona sedan 2019 och har hunnit göra över 200 framträdanden för den spanska storklubben.

Den gångna säsongen blev däremot en tuffare historia för uruguayanen, som bland annat tog en paus från fotbollen på grund av psykisk ohälsa. I våras kunde han dock fira sin tredje spanska ligatitel med Barcelona.

Araújo missade dessutom VM med Uruguay till följd av en vadskada.