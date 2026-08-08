Officiellt: Djurgården lyfter upp talang – lånas ut direkt
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Försvararen Carl Selfvén, 18, får A-lagskontrakt med Djurgården.
Samtidigt lånas han ut till IFK Stocksund.
– Vi hoppas på att få se Carl ta ännu fler steg i sin utveckling genom det här upplägget, säger DIF:s sportsliga assistent Albin Ekdal.
Djurgården meddelade under fredagen att klubben skrivit A-lagskontrakt med 17-årige mittfältaren Vincent Larsson. I samband med det lånades han ut till Enskede IK.
Nu har Djurgården säkrat upp ytterligare en talang, med samma upplägg.
18-årige försvararen Carl Selfvén har skrivit på ett A-lagskontrakt som sträcker sig till och med 2029. Samtidigt lånas han ut till IFK Stocksund i Ettan Norra under resten av säsongen.
Det handlar om ett samarbetsavtal mellan klubbarna, vilket innebär att Djurgården vid behov kan kalla tillbaka Selfvén.
– Jag känner både stolthet och tacksamhet. Jag har väntat på det här ett tag och jag känner en extrem lycka att få ta steget upp till A-laget permanent, säger Selfvén, som A-lagsdebuterade mot Chelsea i fjol.
Djurgårdens sportsliga assistent, Albin Ekdal:
– Carl har varit en del av A-lagets verksamhet under en längre period och presterat bra, men behöver få speltid. Vi hoppas på att få se Carl ta ännu fler steg i sin utveckling genom det här upplägget där han kan tillskansa sig viktig erfarenhet av att spela seniorfotboll.
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