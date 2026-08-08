AIK:s tuffa besked: 13 (!) spelare saknas

AIK har stora skadebekymmer.

Hela 13 spelare saknas inför mötet mot Örgryte under lördagen.

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AIK har stora skadebekymmer inför lördagens möte med Örgryte på Gamla Ullevi.

Klubben meddelar att hela 13 A-lagsspelare saknas i truppen till matchen.

Jämfört med förra helgens 0–3-förlust mot Örgryte, då på hemmaplan i Solna, är de största förändringarna att Johan Hove är avstängd medan Martin Ellingsen och Sotirios Papagiannopoulos saknas på grund av skador.

Även nyförvärvet Diogo Tomas lämnas utanför truppen. Där handlar det dock inte om någon skada, utan om att mittbacken ännu inte är i tillräcklig matchform. Det har varit osäkert in i det sista om han skulle bedömas vara redo för spel.

Spelarna som saknas: Henry Atola (ej uttagen), Taha Ayari (skadad), Ibrahim Cissé (skadad), Eskil Edh (skadad), Martin Ellingsen (skadad), Johan Hove (avstängd, gula kort), Axel Kouame (skadad), Fredrik Nissen (skadad), Charlie Pavey (skadad), Sotirios Papagiannopoulos (skadad), Andreas Redkin (skadad), Diogo Tomas (ej uttagen), Stanley Wilson (skadad).