Jobbigt för Eriksson och Bayern – krossade av Barca

Magdalena Eriksson och Bayern München fick ingen rolig start på Champions League.

Den tyska storklubben blev överkörda av FC Barcelona denna tisdagskväll.

Slutresultatet blev till sist hela 7–1.

Foto: Alamy

Magdalena Eriksson och hennes Bayern München visste på förhand att det skulle bli tufft ikväll.

Den tyska storklubben och svensken ställdes mot FC Barcelona i den första omgången av Champions League.

Hemmalaget tog kommandot direkt och redan efter tolv minuter så ledde hemmalaget med 2–0 efter mål av Alexia Putellas och Ewa Pajor.

Barcelona gjorde sedan två mål till innan halvtid, men mellan målen så lyckades Klara Bühl få in ett reduceringsmål.

Tidigt i den andra halvleken satte sedan Pajor dit sitt andra för kvällen och sedan i matchens slutskede utökade Barcelona två gånger om genom Claudia Pina.

Slutresultatet blev med andra ord 7–1 till den spanska jätten.

Tuff start minst sagt för Bayern München och Magdalena Eriksson, som spelade hela matchen.