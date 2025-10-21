TV: Bardghji med läcker assist i Barcelonas kross

Han fick inte spela från start.

När det väl var dags för Roony Bardghji att äntra planen dröjde det inte lång tid innan han presenterade sig.

Detta då han spelade fram Fermin Lopez till Barcelonas femte mål mot Olympiakos.

Foto: Alamy

Efter två omgångar av ligaspelet i Champions League hade FC Barcelona tagit tre poäng. Detta efter att ha besegrat Newcastle med 2-1 i premiären och sedan förlorat med uddamålet mot Paris Saint-Germain.

Dagens bortalag från Grekland, Olympiakos, hade i sin tagit en poäng. Detta då man spelade 0-0 mot cypriotiska Pafos i den första matchen och senare förlorat mot Arsenal med två mål.

Inför kvällens match på Estadi Olímpic Lluís Companys stod det klart att svenske Roony Bardghji, 19, inte fick chansen från start i hemmalaget. Med ställningen 4-1 – och ett matchur som visade minut 75, var det dags för talangen att äntra planen.

Då dröjde det endast en minut innan han spelade fram Fermin Lopez till sitt tredje mål för matchen – som innebar 5-1 totalt. Assisten föranleddes av en mycket snygg dribbling, en så kallad ”elastico”, och skottet från hattrickskytten var inte dumt det heller.

Matchen slutade till sist med en 6-1-seger för Barcelona.