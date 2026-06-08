Somaliske toppdomaren nekas inresa till USA

Omar Abdulkadir Artan har utsetts till Afrikas bästa domare.

Nu får han inte resa in i USA där han ska döma VM, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

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Omar Abdulkadir Artan, 34, är en av 52 domare som har fått chansen att döma matcher i sommarens VM.

Däremot har det uppstått ett stort hinder på vägen för somaliern.

Enligt The New York Times-journalisten Romain Molina har Abdulkadir Artan, som utsågs till Afrikas bästa domare i fjol, fått problem med sitt visum.

Han ska dock, enligt uppgifterna, ha fått hjälp med ett diplomatpass från den somaliska ambassaden som dock inte var till stor hjälp. När han anlände till Miami International Airport fick han helt enkelt inte komma in i landet och återvände därefter till Istanbul.

