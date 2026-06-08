Iran i VM 2026 – Allt du behöver veta

Iran i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Iran kliver in i VM 2026 i Nordamerika med tydliga förväntningar. Nationen gör sitt sjunde framträdande i mästerskapet totalt. Det är fjärde gången i rad som Iran kvalificerar sig. Historiskt har de aldrig nått utslagsfasen.

Nu finns en analytisk tro på att denna barriär kan brytas. Truppen anses vara den mest balanserade på decennier. Taktiskt förväntas en defensiv grundstruktur under ledning av Amir Ghalenoei. Mycket hänger på offensiva nyckelspelare som Mehdi Taremi.

Turneringens tak ser ut att vara en plats i sextondelsfinalen. Allt avgörs i gruppspelet mot tufft motstånd som Belgien och Egypten. Den aktuella rankingen som 21:a i världen ger laget råg i ryggen.

Snabbfakta

Förbundskapten Amir Ghalenoei Smeknamn Team Melli FIFA-ranking 21 Bästa resultat Gruppspel Antal framträdanden 7

Iran i tidigare VM

Iran har haft svårt att prestera när turneringen drar igång. I det senaste mästerskapet slutade de trea i sin grupp. En inledande storförlust med 6-2 mot England följdes av en stark seger mot Wales med 2-0. Till slut blev en förlust mot USA avgörande.

Taktiska trender visar ofta en solid defensiv som brister mot elitnationer. Historiskt har Iran enbart nått gruppspelet vid sex tidigare tillfällen. Den nuvarande förväntningen är betydligt högre än tidigare år.

År Resultat M V O F GM IM 1986 Diskvalificerade – – – – – – 1990 Ej kvalificerade – – – – – – 1994 Ej kvalificerade – – – – – – 1998 Gruppspel 3 1 0 2 2 4 2002 Ej kvalificerade – – – – – – 2006 Gruppspel 3 0 1 2 2 6 2010 Ej kvalificerade – – – – – – 2014 Gruppspel 3 0 1 2 1 4 2018 Gruppspel 3 1 1 1 2 2 2022 Gruppspel 3 1 0 2 4 7

Irans väg till VM 2026

Irans väg till den nordamerikanska turneringen var dominant. Laget vann Grupp A i den asiatiska tredjerundan. De säkrade avancemanget matematiskt redan i mars 2025 efter ett oavgjort resultat mot Uzbekistan.

Totalt noterades elva segrar, fyra oavgjorda och endast en förlust på sexton matcher. Den taktiska utvecklingen präglades av enorm defensiv stabilitet. Iran höll nollan i över hälften av sina kvalmatcher. Truppens evolution har gett en extremt stabil grund.

Samtidigt visade de offensiv effektivitet med 35 gjorda mål totalt. Endast 16 stora målchanser missades under hela kvalspelet. Denna stabilitet ger trygghet inför sommarens stora utmaningar.

Irans förbundskapten: Amir Ghalenoei

Amir Ghalenoei leder Iran under sin andra sejour. Han ersatte den pragmatiske Carlos Queiroz i mars 2023. Hans tränarfilosofi bygger på en djup defensiv linje och snabba omställningar.

Han kallas ofta ”Generalen” i hemlandet. Amir Ghalenoei har vunnit fem ligatitlar med Esteghlal och Sepahan. Ledarskapet ifrågasätts ibland för att vara för traditionellt och av den äldre skolan. Framgångarna i de asiatiska mästerskapen har dock tystat många tvivlare. Han ställs nu inför sin största taktiska prövning hittills.

Så spelar Iran: Taktisk analys

Grundformationen är konsekvent en 4-2-3-1-uppställning. Den defensiva linjen faller ofta djupt för att stänga centrala ytor. Presspelet aktiveras primärt på egen planhalva för att minimera risker.

I speluppbyggnaden förlitar sig Iran på snabba omställningar. Under kvalet snittade de 55 procent i bollinnehav och vann bollen högt 4.7 gånger per match. Dessa siffror kommer drastiskt att sjunka mot starkare nationer.

Laget skapade fina 18.99 i förväntade mål (xG) under kvalspelet. Svagheten ligger i att anpassa spelet när de möter elitmotstånd. Defensiven är oavsett deras allra tydligaste identitet.

Förväntad startelva

Iran: Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Mohammad Mohebi, Mehdi Taremi.

Denna förväntade startelva speglar en defensivt inriktad 4-2-3-1-formation. Erfarna pjäser som Saman Ghoddos, som är fostrad inom svensk fotboll, och Mehdi Taremi bär det tunga offensiva ansvaret. Startelvan är designad för att absorbera press och utnyttja ytor i djupled vid snabba spelvändningar.

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Nyckelspelaren: Mehdi Taremi

Den 33-årige anfallaren Mehdi Taremi är lagets absoluta stjärna. Han representerar nu Olympiacos efter framgångsrika år i Porto och en tid i Inter Milan. Karriären har gett honom imponerande 104 landskamper och 60 mål.

Taktiskt är hans targetspel ovärderligt för Iran. Han ger laget tid att flytta upp positionerna när de är tillbakapressade. Utan honom tappar laget sin primära referenspunkt framåt och sin spelfördelare. Han stod för tio mål och sju assist i kvalspelet. Hans tendens att ligga på gränsen till offside kan dock bli kostsam.

Framtidslöftet: Aria Yousefi

Den unga försvararen Aria Yousefi representerar Sepahan i den inhemska ligan. Han har hittills samlat på sig 13 landskamper och gjort ett mål för landslaget.

Hans taktiska betydelse växer stadigt i landslaget. Utan hans energi tappar Iran ett viktigt dynamiskt alternativ på kanten.

Irans trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Alireza Beiranvand Tractor GK Payam Niazmand Persepolis GK Hossein Hosseini Sepahan GK Försvarare Saleh Hardani Esteghlal DF Ehsan Hajsafi Sepahan DF Shojae Khalilzadeh Tractor DF Milad Mohammadi Persepolis DF Hossein Kanaanizadegan Persepolis DF Aria Yousefi Sepahan DF Ali Nemati Foolad DF Ramin Rezaeian Foolad DF Danial Eiri Malavan DF Mittfältare Amirmohammad Razzaghinia Esteghlal MF Rouzbeh Cheshmi Esteghlal MF Alireza Jahanbakhsh Dender MF Saeid Ezatolahi Shabab Al-Ahli MF Saman Ghoddos Kalba MF Mehdi Torabi Tractor MF Mohammad Ghorbani Al-Wahda MF Mohammad Mohebi Rostov MF Anfallare Mehdi Taremi Olympiacos FW Mehdi Ghayedi Al-Nasr FW Amirhossein Hosseinzadeh Tractor FW Ali Alipour Persepolis FW Shahriyar Moghanlou Kalba FW Dennis Eckert Standard Liège FW

Iran: Allt du behöver veta

Truppens djup prövas rejält i den kommande turneringen. Taktiska styrkor finns i den defensiva organisationen och det disciplinerade positionsspelet. Laget släppte enbart in 0.75 mål per match under kvalet.

Svagheten är oförmågan att kontrollera matcher mot högkvalitativt motstånd. I Grupp G väntar Belgien, Egypten och Nya Zeeland. Belgien är tydliga favoriter till gruppsegern på förhand.

Iran kommer sannolikt att slåss mot Egypten om den viktiga andraplatsen. Analytiska jämförelser pekar på att målskillnad kan bli helt avgörande i slutändan. Turneringens nya format kräver effektivitet från start.

Historiskt snittar Iran endast 0.78 mål framåt i mästerskap. Den offensiva produktionen måste öka om avancemang ska bli verklighet. Nya Zeeland spelade oavgjort i alla tre gruppspelsmatcher 2010, vilket varnar för underskattning.

Irans spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Iran

Turneringens fas Sannolikhet Vinnare 0.0% Final 0.0% Semifinal 0.1% Kvartsfinal 1.3% Sextondelsfinal 10.1% Trettioandradelsfinal 53.3%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 7.5% Avancemang 53.3% Utslagna 46.7%

De prediktiva modellerna ger en tydlig bild av lagets chanser. Sannolikheten att nå trettioandradelsfinalen värderas till strax över hälften. Samtidigt minskar chanserna drastiskt för ytterligare avancemang i turneringen.

Detta korrelerar väl med lagets nuvarande FIFA-ranking på 21:a plats. Modellen bekräftar den historiska trenden där elitnationer ofta blir för svåra. Jämfört med tidigare mästerskap är dock chansen till avancemang från gruppen statistiskt sett god.

Summering

Iran står inför en definierande turnering i Nordamerika. Taket för deras prestation är en plats i utslagsfasen. Den största osäkerheten är lagets offensiva spets mot kvalificerat motstånd.

Defensiven från kvalet måste replikeras på den absolut största scenen. Kampen mot Egypten kan mycket väl definiera hela deras mästerskap. Det blir avgörande att hitta nätet när chanserna väl dyker upp.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.