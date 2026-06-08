Beskedet: Jurriën Timber missar VM för Nederländerna

På söndag premiärspelar Nederländerna mot Japan.

Då kommer inte Jurriën Timber att finnas med.

I dag bekräftar Nederländernas fotbollsförbund att högerbacken missar hela mästerskapet.

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Nederländerna har drabbats av en stor smäll inför sommarens VM-slutspel i USA.

Detta då nationens fotbollsförbund meddelar att Arsenal-backen Jurriën Timber har drabbats av en skada och därför missar mästerskapet.

”Den 24-årige försvararen har inte återhämtat sig tillräckligt från en ljumskskada för att kunna delta i VM på ett medicinskt ansvarsfullt sätt. I samråd med det medicinska teamet har man därför beslutat att Timber lämnar landslagets förläger i New York efter matchen mot Uzbekistan”, skriver förbundet i ett uttalande.

Bortsett Japan ställs Nederländerna mot Sverige (på midsommardagen) samt Tunisien i Grupp F. Jurriën Timber spelade 44 matcher för ”The Gunners” som vann Premier League och gick till final i Champions League.

Med Nederländerna står 24-åringen noterad för spel i 23 matcher.