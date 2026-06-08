Fatjon Bunjaku, 22, avliden efter trafikolycka
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Fatjon Bunjaku, 22, har gått bort efter en trafikolycka.
Nu sörjs hans bortgång i Kosovo.
”Jag skickar mina djupaste kondoleanser till familjen Bunjaku”, säger fotbollsförbundets president Agim Ademi.
Det var under gårdagen som nyheten nådde medierna.
Den 22-årige fotbollsspelaren Fatjon Bunjaku, som til vardags spelade för albanska AF Elbasani, hade gått ur tiden efter att ha varit inblandad i en trafikolycka.
Nu sörjs den forne kosovanska U21-landslagsmannens borgtång.
“Fatjon Bunjaku var en stor talang och en exemplariskt ung man som med stolthet representerade Kosovos fotboll”, säger förbundspresidenten Agim Ademi enligt Uefa och fortsätter:
”Hans alltför tidiga bortgång är en djup förlust för hans familj, vänner och hela vår idrottsgemenskap. Mina djupaste kondoleanser till familjen Bunjaku. Må han vila i frid.”
Bunjaku spelade fyra landskamper för Kosovos U21-landslag och tre för U19-landslaget.
🤍 We extend our deepest condolences and support to @FFK_KS following the passing of 22-year-old Fatjon Bunjaku.
Our thoughts are with his family, friends and former teammates during this difficult time.
— UEFA (@UEFA) June 8, 2026
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