Fatjon Bunjaku, 22, avliden efter trafikolycka

Fatjon Bunjaku, 22, har gått bort efter en trafikolycka.

Nu sörjs hans bortgång i Kosovo.

”Jag skickar mina djupaste kondoleanser till familjen Bunjaku”, säger fotbollsförbundets president Agim Ademi.

Foto: Wikipedia

Det var under gårdagen som nyheten nådde medierna.

Den 22-årige fotbollsspelaren Fatjon Bunjaku, som til vardags spelade för albanska AF Elbasani, hade gått ur tiden efter att ha varit inblandad i en trafikolycka.

Nu sörjs den forne kosovanska U21-landslagsmannens borgtång.

“Fatjon Bunjaku var en stor talang och en exemplariskt ung man som med stolthet representerade Kosovos fotboll”, säger förbundspresidenten Agim Ademi enligt Uefa och fortsätter:

”Hans alltför tidiga bortgång är en djup förlust för hans familj, vänner och hela vår idrottsgemenskap. Mina djupaste kondoleanser till familjen Bunjaku. Må han vila i frid.”

Bunjaku spelade fyra landskamper för Kosovos U21-landslag och tre för U19-landslaget.