TV: Bellingham stor hjälte mot Juventus

Under onsdagen ställdes Real Madrid mot Juventus i Champions League.

Då skulle hemmalaget ta sin tredje raka seger i ligafasen.

Detta efter att Jude Bellingham gjort matchens enda mål.

Foto: Bildbyrån

Tre omgångar in i Champions Leagues ligafas väntade ett stormöte i Madrid. Detta då Real Madrid tog emot Juventus på Santiago Bernabeu.

Inför kvällens match hade inte ”Den Gamla Damen” vunnit en match i Champions League och enligt italienska medier har tränaren Igor Tudor endast två matcher på sig att rädda sitt kontrakt.

Matchen förblev mållös i den första halvleken där Real Madrid ägde den mesta av bollen och Juventus stod lågt. Den största chansen i den första akten hade Kylian Mbappé som Juve-keepern Di Gregorio stod för en fin parad på.

I början av den andra halvleken hade Juventus två jättelägen som man inte lyckades förvalta. Det gjorde istället Real Madrid, efter 58 minuter, då Jude Bellingham stötte in matchens första mål efter att Vinicius Junior prickat stolpen.

Det blev matchens enda mål och Real Madrid står nu på tre raka segrar i turneringen. Juventus har inte lyckats vinna en fotbollsmatch på sju försök.