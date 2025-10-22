TV: Chelsea krossade Ajax på Stamford Bridge
Chelsea höll inte igen hemma mot Ajax.
Detta då man fullständigt körde över nederländarna och vann med hela 5-1.
Under onsdagen ställdes Chelsea mot Ajax på Stamford Bridge i Champions League.
Då skulle den blå London-klubben stå för en överkörning av stora mått.
Det första målet gjordes i den 18:e minuten, genom Marc Guiu innan, kort efter att Ajax-spelaren Kenneth Taylor dragit på sig ett rött kort.
Därefter skulle dock Amsterdam-klubben kvittera matchen, genom Bas Dost från straffpunkten.
På tal om straffpunkt så skulle den i Ajax straffområde komma till användning två gånger i den första halvleken. Detta efter att Moises Caicedo skjutit in 2-0 från distans via styrning.
Den första straffen tog Enzo Fernandez hand om och förvaltade. Den andra skulle Estêvão ta hand om – och även han göra mål.
Således var ställningen 4-1 till Chelsea efter den första akten.
I den andra fyllde inbytte Tyrique George på till 5-1, vilket blev matchens sista mål.
Segern var Chelseas andra på tre försök i Champions League. Ajax har förlorat samtliga.
