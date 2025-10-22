TV: Chelsea krossade Ajax på Stamford Bridge

Chelsea höll inte igen hemma mot Ajax.

Detta då man fullständigt körde över nederländarna och vann med hela 5-1.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen ställdes Chelsea mot Ajax på Stamford Bridge i Champions League.

Då skulle den blå London-klubben stå för en överkörning av stora mått.

Det första målet gjordes i den 18:e minuten, genom Marc Guiu innan, kort efter att Ajax-spelaren Kenneth Taylor dragit på sig ett rött kort.

Därefter skulle dock Amsterdam-klubben kvittera matchen, genom Bas Dost från straffpunkten.

På tal om straffpunkt så skulle den i Ajax straffområde komma till användning två gånger i den första halvleken. Detta efter att Moises Caicedo skjutit in 2-0 från distans via styrning.

Den första straffen tog Enzo Fernandez hand om och förvaltade. Den andra skulle Estêvão ta hand om – och även han göra mål.

Således var ställningen 4-1 till Chelsea efter den första akten.

I den andra fyllde inbytte Tyrique George på till 5-1, vilket blev matchens sista mål.

Segern var Chelseas andra på tre försök i Champions League. Ajax har förlorat samtliga.