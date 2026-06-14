Skottland tog sin första VM-seger på 36 år

Skottland fick en smakstart på VM.

Efter att ha missat mästerskapet i 28 år kom nu landslagets första seger på 36 år.

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Skottland hade inte spelat i VM på 28 år och inte vunnit en VM-match på 36 år.

I premiären mot Haiti blev det ändring på det. Båda lagen spelade försiktigt i den första halvleken men det var Skottland som tog ledningen genom den rutinerade John McGinn. 31-åringens skott styrdes av en annan spelare framför Haitis mål och in i nätet.

Efter målet började Haiti jobba för en kvittering och fokuserade mest på att lyfta in bollen i Skottlands straffområde. Målvakten Angus Gunn gjorde sitt mellan stolparna och en skotsk seger var ett faktum.

Segern var Skottlands första i VM på 36 år.

– Vi har upplevt mycket lidande som land. En generation av supportrar har inte sett detta. Men stoltheten i mitt ansikte i morse när jag såg alla barn gå till parkerna i en Skottlandströja och måla sina ansikten, sa McGinn till BBC efter den historiska vinsten.

Härnäst väntar Marocko för Skottland medan Haiti ställs mot Brasilien.



