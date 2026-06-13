Potters besked: Samtliga spelare tillgängliga

Sverige ska snart spela VM-premiären mot Tunisien.

Då kommer förbundskapten Graham Potter med ett glädjebesked.

Samtliga spelare är tillgängliga.

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Sverige kliver in i VM under natten till måndag när man möter Tunisien kl 04:00.

Då ka förbundskapten Graham Potter komma med ett glädjebesked bara dagar innan match.

Alla spelare är tillgängliga och kan spela matchen mot Tunisien.

– När vi var i Stockholm för tre veckor sedan pratade vi om att målet var att se till så att alla är tillgängliga och redo för att hjälpa till. Det har vi gjort, så det är bra, säger Graham Potter under kvällens pressträff.

Även Gabriel Gudmundsson som varit sjuk i veckan, ska vara tillbaka nu.

– Gabriel var sjuk i början av veckan, men tränade i går och ska träna i dag. Han ska vara okej för att spela, säger Potter.