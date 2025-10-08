JUST NU: Rolfö på bänken – i CL-premiären

Damernas Champions League-ligafas är i gång.

Under onsdagen ställs Manchester United mot norska Vålerenga.

Så startar lagen.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds premiär av Champions Leagues ligafas drar i gång under onsdagskvällen. Då ställs de mot norska Vålerenga.

Från start i United finns svenskorna Anna Sandberg och Julia Zigiotti Olme med. Fridolina Rolfö förpassas till bänken.

I Vålerenga startar Tove Enblom medan resterande svenskor medan Tilde Lindwall, Ronja Aronsson och Marika Bergman-Lundin inleder på bänken.

Startelvor:

Manchester United: Tullis-Joyce – Riviere, Janssen, Le Tissier, Sandberg – Toone, Miyazawa, Zigiotti Olme – Park – Terland, Malard.

Vålerenga: Enblom – Hørte, Kovacs, Eiriksdottir – Tennebø, Vickius, Inauen, Heidarsdottir – Hegg, Sævik, Tvedten



