JUST NU: Rolfö på bänken – i CL-premiären
Damernas Champions League-ligafas är i gång.
Under onsdagen ställs Manchester United mot norska Vålerenga.
Så startar lagen.
Manchester Uniteds premiär av Champions Leagues ligafas drar i gång under onsdagskvällen. Då ställs de mot norska Vålerenga.
Från start i United finns svenskorna Anna Sandberg och Julia Zigiotti Olme med. Fridolina Rolfö förpassas till bänken.
I Vålerenga startar Tove Enblom medan resterande svenskor medan Tilde Lindwall, Ronja Aronsson och Marika Bergman-Lundin inleder på bänken.
Startelvor:
Manchester United: Tullis-Joyce – Riviere, Janssen, Le Tissier, Sandberg – Toone, Miyazawa, Zigiotti Olme – Park – Terland, Malard.
Vålerenga: Enblom – Hørte, Kovacs, Eiriksdottir – Tennebø, Vickius, Inauen, Heidarsdottir – Hegg, Sævik, Tvedten
