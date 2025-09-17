TV: Kane sänkte Chelsea – med dubbla fullträffar

Harry Kane och Bayern München fick en smakstart på Champions League.

Engelsmannen stod för två fullträffar mot Chelsea denna onsdagskväll.

Den tyska storklubben vann med 3–1.

Foto: Bildbyrån

Harry Kane och hans Bayern München tog denna onsdagskväll emot Chelsea.

Hemmalaget började starkt och efter 27 minuter så ledde man med 2–0, detta efter ett självmål och ett straffmål av Harry Kane. Kort därefter reducerade dock Chelsea genom Cole Palmer och 2–1 stod sig till pausvila.

Efter lite mer än en timmes spel var det sedan dags för Kane att slå till igen och de målet blev matchens sista godkända.

Cole Palmer hade nämligen en till boll i mål på stopptid, men engelsmannen vinkades av för offside.