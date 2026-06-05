Tysk VM-oro: Karl till sjukhus – riskerar att missa VM

Tyskland har drabbats av ett tungt bakslag inför VM.

Supertalangen Lennart Karl skadade sig på träning och har förts till sjukhus för vidare undersökningar.

– Det ser inte så bra ut, säger förbundskaptenen Julian Nagelsmann enligt Sky.

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Det tyska landslaget håller andan inför VM-slutspelet. Under fredagens träning ådrog sig Bayern München-talangen Lennart Karl en skada som nu skapar stor osäkerhet kring hans medverkan i turneringen.

Förbundskapten Julian Nagelsmann bekräftar att den 18-årige offensiva spelaren har förts till sjukhus för att undersökas närmare.

– Tyvärr skadade sig Lenny på träningen i dag. Vi åker nu till sjukhuset för att få en klar bild av läget. Vi behöver en diagnos innan vi kan ge mer information, säger Nagelsmann enligt Bild och tillägger:

– Det ser inte så bra ut.

Förbundskaptenen vill ännu inte spekulera i om landslaget behöver kalla in en ersättare till VM-truppen.

Lennart Karl har under den senaste säsongen etablerat sig som en av Europas mest lovande unga spelare. Genombrottet i Bayern München har även lett till en plats i det tyska landslaget och en uttagning till sommarens VM.