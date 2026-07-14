Klart: Mjällbys motstånd i CL-kvalet

Mjällby AIF ska spela Champions League-kval.

Då står Lincoln Red Imps för motståndet i kvalomgång två.

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Efter att Mjällby AIF tog ett sensationellt SM-guld i fjol väntar nu Champions League-kval. Blekingeklubben kliver in i den andra kvalrundan.

Nu är det spikat att Mjällby möter Lincoln Red Imps från Gibraltar i kvalet. Detta efter att Lincoln Red Imps besegrat Club d’Escaldes från Andorra i kvalomgång ett.

Mjällbys möte med Licoln Red Imps inleds hemma på Strandvallen den 21 juli och avslutar i Gibraltar veckan efter.