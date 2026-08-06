JUST NU: Blåvitt i underläge – urartade i slagsmål

IFK Göteborg tog sig vidare i Conference League-kvalet.

Nu väntar den belgiska storklubben Gent.

Matchen pågår.

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IFK Göteborg hade kniven mot strupen inför returmötet mot Levadia Tallinn i den förra omgången. Trots två straffmissar lyckades blåvitt vinna stort mot esterna och ta sig vidare till nästa runda.

Nu väntar betydligt tuffare motstånd i form av den belgiska storklubben Gent.

Joachim Björklund gör fyra antal förändringar från segermatchen mot Degerfors senast. Tobias Heintz, David Kruse, Hjörtur Hermannsson och Alexander Jallow tar alla plats i elvan.

Gents svenska anfallare Momodou Sonko inleder på bänken.

Efter en jämn och chansfattig halvlek tog gästande Gent ledningen precis innan paus. Hyllarion Goore kommer loss på vänsterkanten och avlossar ett skott som går i mål via Alexander Jallows fot.

Efter målet valde målskytten att fira framöver blåvitt-klacken, varpå det blev bråk mellan de båda lagen.

– När man firar på det sättet så måste man få tillbaka lite, sa Tobias Heintz i halvtid till Aftonbladet.

Matchen pågår

Lagens startelvor

IFK Göteborg

Viktor Andersson – Alexander Jallow, Rockson Yeboah, Hjörtur Hermansson, Noah Tolf – Kolbeinn Thordarson, David Kruse, Sam Larsson – Sebastian Clemmensen, Adam Bergmark Wiberg, Tobias Heintz

Gent

Davy Roef – El Bachir Ngom‚ Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Tiago Araujo – Matties Volckaert, Tibe De Vlieger, Mathias Delorge – Hyllarion Goore, Josue Vergara, Laszlo Benes