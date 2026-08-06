Klart: Diego Forlan blir Uruguays förbundskapten

Uruguay har presenterat sin nya förbundskapten.

Laget kommer framöver ledas av den gamla storspelaren Diego Forlan.

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Uruguays VM tog slut redan i gruppspelet efter endast två inspelade poäng. Kort därpå lämnade förbundskaptenen Marcelo Bielsa sin post.

Nu har hans ersättare presenterats, och det är inte vem som helst. Förbundet meddelar att Diego Forlan är landslagets nya tränare. Han kommer även träna U20-landslaget parallellt.

Forlan är ett högt aktat namn i Uruguays landslagshistoria. Mittfältaren var lagkapten under en av nationens mest framgångsrika perioder, då man och tog sig till VM-semifinal 2010 och blev Copa America-mästare 2011.

”Som ledargestalt, stjärna och symbol för en oförglömlig generation kommer VM 2010:s bästa spelare nu tillbaka för att bidra med sin erfarenhet, sitt ledarskap och sina djupa kunskaper om internationell fotboll”, skriver förbundet.

Totalt spelade Diego Forlan 112 landskamper och 36 mål för Uruguay. På klubbsidan representerade han lag som Manchester United, Villarreal och Atlético Madrid.