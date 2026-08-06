Vinicius Junior stannar – förlänger med Real Madrid

Det blir ingen flytt till Arsenal eller någon annan klubb.

Vinicius Junior har förlängt sitt avtal med Real Madrid.

Det nya kontraktet gäller till 2032.

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Vinicius Junior har varit ryktenas man under sommaren, inte minst till Arsenal.

Nu kan alla transferspekulationer begravas för den här gången. Real Madrid meddelar under torsdagskvällen att brassestjärna kritat på ett nytt avtal som sträcker sig till juni 2032.

Vinicius tidigare avtal med klubben hade löpt ut om bara ett år, därav transferryktena. Spekulationerna om en flytt gick såpass långt att delar av Arsenals spelartrupp väntade sig en värvning av brassen.

Yttern anslöt till Real Madrid 2018 från Flamengo. I den spanska huvudstaden har Vinicius vunnit allt som går att vinna, vilket bland annat inkluderar två Champions League-titlar, två ligatitlar och inhemsk cuptitel.

Poängmässigt har det blivit 128 mål på 376 matcher för Los Blancos.