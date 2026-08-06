Oavgjort i Polen – Hammarby med flera lägen

Hammarby dominerade i långa stunder.

Men matchen i Polen slutade mållöst.

Läget är därmed helt lika inför mötet i Stockholm.

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Hemmalaget började bäst och efter tolv minuter fick Oskar Repka ett nickläge som Warner Hahn räddade. Hammarbys första bra chans kom några minuter senare när Frank Adjei drog till från distans.

Efter halvtidsvilan fick bortlaget den första heta chansen när Victor Lind kom loss längt kortlinjen och så när hittade målet.

Tio minuter senare fick Bajen sin kanske bästa chans i matchen när Frank Adjeis skott blockerades på mållinjen av en Rakow-försvarare.

I den 68:e minuten fick polackerna ett mål bortdömt efter att Mahir Emeli hållit tillbaka Warner Hahn i samband med en hörna.

Med tio minuter kvar fick Hahn svettas igen. Oskar Repka nickade en hörna mot mål och Bajen-keepern stod för en heroisk räddning.

Matchen slutade mållöst och läget är därmed helt lika inför returen på 3Arena om en vecka.

Lagens startelvor

Raków Częstochowa

Kacper Trelowski – Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas – Jean Carlos, Vladyslav Kochergin, Oskar Repka, Michael Ameyaw – Mahir Emreli, Patryk Makuch, Marko Bulat

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Ibrahima Fofana, Frederik Winther, Noah Persson – Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson – Frank Adjei, Nahir Besara, Victor Lind