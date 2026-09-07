Klart: Nyberg dömer stormatch i Champions League

Den svenske domaren Glenn Nyberg har fått förtroendet att leda onsdagens Champions League-tungviktare mellan Napoli och Arsenal på Stadio Diego Armando Maradona.

Med sig på planen har han ett helsvenskt domarteam.

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Den svenska domaren Glenn Nyberg har fått förtroende att döma i den första omgången av Champions Leagues ligafas.

Den svenska domaren ställs direkt inför en het match då Napoli tar emot förra säsongens Champions League-finalister Arsenal på onsdag.



Tillsammans med Nyberg går Mashad Beigi och Andreas Söderkvist som assistenter, och Adam Ladebäck som fjärdedomare.

Arsenal har inlett säsongen starkt med tre ligavinster, senast 2–1 vinst mot lokalrivalen Chelsea FC.

Napoli har däremot inlett svagt med endast en vinst på de tre inledande matcherna i Serie A.