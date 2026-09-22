JUST NU: Inter vinner mot Häcken

BK Häcken spelar i kväll sin första match i Champions League.

Det svenska laget möter Inter på bortaplan.

Följ matchen här – avspark är klockan 18.45.

BK Häcken kliver i kväll in i ligafasen av UEFA Women’s Champions League 2026/27.

För motståndet står italienska Inter på Stadio Brianteo i Monza.

Det blir andra gången lagen ställs mot varandra i Europasammanhang. Förra säsongen möttes lagen i åttondelsfinalen av UEFA Women’s Europa Cup, där Hisingenlaget gick vinnande ur dubbelmötet efter 1–0 i Göteborg och 0–0 i Milano.

En turnering som BK Häcken till slut vann efter finalseger mot Hammarby IF. Titeln i Europa Cup innebar också att Häcken kvalificerade sig direkt till säsongens Champions League-upplaga.

I Inter, som leds av huvudtränaren David Sassarini, spelar svenskorna Emma Kullberg och Olivia Schough, där den sistnämnde finns med från start.

Bugeja slog till redan i den fjärde minuten med ett avslut utanför straffområdet vid första stolpen. Målet är Inters allra första i Champions League-historien.

I den nionde minuten tog sig Anvegård förbi Interförsvaret, men skottet gick mitt på Rúnarsdóttir som enkelt limmade bollen.

Inter-tränaren Sassarini är tydligt upprörd vid sidlinjen sedan Häcken tagit över kontrollen efter ledningsmålet.

Drygt över en fjärdedel av matchen spelat. Häcken hittar ytor för en kvittering, men den där riktigt heta målchansen har fortfarande inte kommit fram. Märklig detalj i matchen är att Inter i 20:e minuten gjorde sitt andra felinkast.

I den 27:e minuten fick Selerud ett gyllene läge efter ett inlägg. Målvakten var ställd, men bollen studsade svårt och Selerud lyckades inte hålla nere avslutet.

Farligt frisparksläge precis utanför straffområdet för Inter, men avslutet gick långt över från rutinerade Magull.

Första halvlek är slutspelad. Under senare delar av halvleken fick Inter bättre kontroll på matchen, vilket gjorde att den första halvleken övergick i ett mer händelsefattigt skede. Det är något som Häcken-tränaren Sadiku hoppas kunna förändra till den andra halvleken.

Halvlekens hetaste chans från Häcken skapades efter ett lågt sidobyte från Bodin, men Seleruds avslut gick över ribban.

Inter startade den andra halvleken piggt. Redan i de inledande minuterna var laget nära ett andra mål när Bartoli nådde högst och nickade bollen i ribban.

Tidigt i den andra halvleken, i den 55:e minuten, gör Inter ett dubbelbyte när Rapinho och Lea Vilhjámsdottir hoppar in istället för Cambhiagi och Santi.

Målskytten Bugeja har tydligt ont i armen efter en smäll. Efter lite vård är hon dock redo att spela vidare.

I den 72 minuten fick Schough tacka för sig när de bytte in Le Bihan. Även Payne gick av för Glionna.

Samtidigt passade häcken på att förändra när de bytte in Tilde Karlsson istället för Pálmadottir.

Inter tryckte på för ett andra mål och skapade dubbla chanser inom loppet av sekunder. Magulls nick tog i ribban och på returen tvingades Falk till en benparad på skottet från Raphino.

I den 80:e minuten trycker Inter på på nytt och är nära att utöka. Återigen tvingas Falk till en fin benparad. Det känns alltmer som att det är närmare 2–0 än en kvittering för Häcken just nu.

I den 86:e minuten tar sig Rapinho igenom Häckens försvar och rivs ner av Falk. Efter en VAR-granskning står det klart: rött kort för Falk och frispark till Inter. Hanna Karlsson ersätter.

Räddning direkt för debuterande Karlsson på Inters frispark, nu väntar 7 tilläggsminuter.

Häcken skapade en av sina vassaste chanser i den 92:a minuten. Omewa kom i ett lovande läge, men en sämre förstatouch gjorde att Rúnarsdóttir kunde plocka bollen.

Matchen är över. Inters tidiga ledningsmål från Bugeja i den femte minuten står sig hela vägen ut och blir matchens enda. Häcken får se sig besegrade med 1–0 efter en intensiv avslutning på matchen.

Lagens startelvor

FC Inter

Rúnarsdóttir – Garcia, Andrés, Milinkovic, Bartoli – Payne, Santi, Magull, Schough – Cambiaghi & Bugeja

BK Häcken FF

Falk – Tindell, Östlund, Rybrink, Luik – Egbuka, Sanvig, Anvegård – Selerud, Pálmadóttir & Bodin