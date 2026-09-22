Officiellt: Barcelona gör klart med nytt avtal till 2031

FC Barcelona fortsätter att stärka sin kommersiella portfölj.

Den spanska storklubben har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med Nespresso.

Foto: Bildbyrån

FC Barcelona utökar nätverket av kommersiella partners kopplade till klubben och de egna anläggningarna.

Det nya avtalet med den schweiziska kaffejätten Nespresso sträcker sig över fem år, fram till 2031.

Inledningsvis kommer lanseringen på Spotify Camp Nou att ske stegvis. Nespresso kommer först och främst att finnas i arenans VIP-lounger, där gäster och besökare erbjuds företagets produkter i samband med matcher och andra evenemang.