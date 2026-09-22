JUST NU: Schröder med från start mot PSG

Real Madrid tar emot PSG i den första omgången av Women’s Champions League.

Från start finns Felicia Schröder och Bella Andersson.

Se startelvorna här.

Foto: Alamy

Real Madrid ställs mot PSG under tisdagskvällen när den första gruppspelsomgången av Women’s Champions League drar igång. Det spanska laget, som leds av tränaren Pau Quesada, vill starta turneringen med en seger på hemmaplan.

Det blir också en intressant match ur ett svenskt perspektiv då den tidigare Häcken-stjärnan Schröder finns med från start för Real Madrid. Även Bella Andersson finns med från start i backlinjen för Real Madrid.

Real Madrid går in i mötet med god form och är alltjämt obesegrade den här säsongen. Laget säkrade sin plats i Champions League efter två segrar mot Ajax i kvalet och har dessutom radat upp tre vinster och ett kryss i ligaspelet.

Matchstart är klockan 21.00 på Alfredo Di Stéfano.

Lagets startelvor

Real Madrid

Frohms – Levels, Andersson, Lakrar, Navarro – Caruso, Senß, Andrea Jacinto – Keukelaar, Caicedo & Schröder

Paris Saint-Germain

Kiedrzynek – Isabela, Samoura, Dudek, Elimbi Gilbert – Østerås, Ajibade, Echegini, Karchaoui, Feller – Leucheter