TV: Milan utslagna – Hernandez utvisad för filmning

Fiasko för AC Milan i Champions League.

Den italienska storklubben misslyckades med att vända mot Feyenoord.

Detta efter att Theo Hernandez visats ut för filmning.

AC Milan var piskade att göra mål och åtminstone vinna med ett mål för att ta Champions League-playoffet mot Feyenoord till förlängning.

Det började även bra för den italienska storklubben, detta då januarivärvningen Santiago Gimenez, som värvades från just Feyenoord, gav hemmalaget ledningen redan i den första minuten.

Milan pressade sedan på under resten av den första halvleken, men utan att lyckas få in bollen.

Tidigt i den andra halvleken skulle dock läget bli betydligt tuffare för Milan, detta då Theo Hernandez drog på sig sin andra varning.

Fransmannen försökte filma till sig en straff, men istället för en elvametersspark till sitt lag så fick han syna det röda kortet.

Med lite mer än en kvart kvar så utjämnade Feyenoord genom Julian Carranza och argentinarens mål avgjorde dubbelmötet.

Kvällens match slutade 1–1 och Feyenoord vinner således med 2–1 totalt.

Efter matchen blev även Givario Read i Feyenoord utvisad.

Se situationen när Hernandez drar på sig sin andra varning i spelaren ovan.