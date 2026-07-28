Beskedet: Degerfors och Diaby går skilda vägar

Degerfors kommer med en uppdatering under tisdagen.

Mamadouba Diaby lämnar klubben och bryter kontraktet efter en gemensam överenskommelse.

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Degerfors meddelar under tisdagen att klubben och Mamadouba Diaby gemensamt har bestämt att bryta kontraktet.

– Jag är väldigt glad över att ha fått tillhöra Degerfors IF. Det har varit en fantastisk tid och föreningen har känts som en familj. Det har varit en ära att få representera laget i Superettan och Allsvenskan och jag uppskattar stödet jag fått från supportrarna, säger Mamadouba Diaby via klubbens uttalande och fortsätter:

– Jag tar med mig många fina minnen, men framför allt alla minnen med Stisse. Han gör mig glad och får mig att skratta varje dag. Han gör så mycket för laget och får spelarna att tänka på annat när det går tungt. Jag kommer sakna honom.

Han anslöt till klubben i februari 2024 och står noterad för 57 matcher och ett mål.