Uppgifter: Roberto Mancini nära italienska landslaget

Röran kring Italiens landslaget kan snart vara över.

Roberto Mancini nära att kliva på uppdraget som förbundskapten.

Detta förkunnar förbundspresidenten Giovanni Malago enligt La Gazzetta dello Sport.

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Att säga att det varit rörigt i det italienska förbundet de senaste dagarna vore en underdrift.

Andrea Pirlo var så gott som klar att bli ny förbundskapten. Sen uppdagades det att den tidigare storspelaren hade kopplingar till det ryska spelbolaget Fonbet och rekryteringen lades på is.

I samband med det ser Paolo Maldini, som lobbade hårt för Pirlo, ut att lämna rollen som teknisk direktör, enligt Sky. Detta endast två veckor efter att han klev på uppdraget. Även hans rådgivare Leonardo väljer att lämna.

Enligt transferjournalsiten Nicoló Schira kommer Claudio Ranieri kliva in som ny teknisk direktör för det italienska förbundet.

”Vi väntar på hans underskrift”

Nu väljer det italienska förbundet att gå tillbaka till en av sina tidigare kandidater som Maldini inte stod bakom.

Fotbollsförbundets president Giovanni Malago meddelar att Roberto Mancini är nära att ta över uppdraget som Italienska förbundskapten.

– Jag pratar med Roberto Mancini om att bli ny förbundskapten. Vi väntar på hans underskrift, säger presidenten enligt La Gazzetta dello Sport.

Mancini ledde det italienska landslaget till EM-guld 2021. Han kommer senast från tränaruppdraget i qatariska Al Sadd.