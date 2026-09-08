Superdatorn: PSG vinner Champions League igen

I dag drar Champions Leagues ligafas igång för säsongen 2026/27.

Enligt superdatorn BETSiE är Paris Saint-Germain favoriter att ta hem titeln igen.

Manchester City och Real Madrid har störst chans att utmana favoriten.



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Efter några omgångar i Europas ligor så drar Champions League-säsongen äntligen igång. Under tisdagskvällen startar CL-säsongen 2026/27 klockan 18:45 när Aston Villa gästar Club Brugge samtidigt som Lask gästar AEK Athens.

Samtliga lag spelar åtta matcher under ligafasen, fyra hemma och fyra borta. De åtta bästa lagen går direkt till åttondelsfinal, och lagen som placerar sig 9-24 får spela ett playoff-möte för att kvala in till slutspelet.

Enligt superdatorn BETSiE, som simulerar fotbollsmatcher tusentals gånger för att förutspå utfall, är det Paris Saint-Germain som är favorit till att vinna turneringen, för tredje året i rad. Vilket i så fall blir andra gången i Champions Leagues historia att ett lag vinner tre upplagor i rad, efter att Real Madrid lyckades med den triumfen 2016, 2017 och 2018.



Den franska klubben har en segerchans på 25% enligt BETSiE. Andra- respektive tredjehandsfavoriterna är Manchester City med strax över 19 procent (19,4 procent) och Real Madrid med cirka 17 procent (17,1 procent).



Gyökeres Arsenal och förra årets finalister tar fjärdeplatsen på listan över troliga CL-vinnare, medan Isaks Liverpool ges en möjlighet på endast 3,2 procent att ta titeln.

✔️BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar Champions League-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.