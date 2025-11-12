Svenskorna ordnade tredje raka för Manchester United

Manchester United mot Paris Saint Germain i Champions League.

Då visade två svenskor vägen för den engelska storklubben.

Anna Sandberg spelade nämligen fram Fridolina Rolfö till hemmalagets segermål.

Foto: Bildbyrån

Manchester United tog emot Paris Saint Germain hemma i Champions League denna onsdagskväll och det var hemmalaget som började bäst.

I den 31:a minuten tog man ledningen genom Melvine Malard men strax före paus skulle PSG kvittera genom Olga Caramona.

Tidigt i den andra halvleken återtog tog United ledningen, detta tack vare två svenskor.

Anna Sandberg stod för ett inlägg som Fridolina Rolfö elegant nickade in och 31-åringens mål blev matchvinnande.

United står nu på maximala nio poäng efter tre matcher i Champions League.

