Svenskorna ordnade tredje raka för Manchester United
Manchester United mot Paris Saint Germain i Champions League.
Då visade två svenskor vägen för den engelska storklubben.
Anna Sandberg spelade nämligen fram Fridolina Rolfö till hemmalagets segermål.
Manchester United tog emot Paris Saint Germain hemma i Champions League denna onsdagskväll och det var hemmalaget som började bäst.
I den 31:a minuten tog man ledningen genom Melvine Malard men strax före paus skulle PSG kvittera genom Olga Caramona.
Tidigt i den andra halvleken återtog tog United ledningen, detta tack vare två svenskor.
Anna Sandberg stod för ett inlägg som Fridolina Rolfö elegant nickade in och 31-åringens mål blev matchvinnande.
United står nu på maximala nio poäng efter tre matcher i Champions League.
