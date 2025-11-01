Uefas besked: Sverige har inte ansökt om cupfinaler

Uefa har presenterat vilka länder som har ansökt om cupfinaler.

Då finns Sverige inte med bland kandidaterna.

Foto: Alamy

Uefa har presenterat vilka länder som har ansökt om att arrangera finalerna i Champions League, Europa League, Conference League och Women’s Champions League.

På listan med länder som vill arrangera finalmatcherna finns Sverige inte med.

Den senaste gången en europeisk cupfinal arrangerades i Sverige var 2017. Då var det Europa League-finalen mellan Manchester United och Ajax där de förstnämnda vann med 2–0. Matchen spelades på Strawberry Arena (då Friends Arena).

På listan med länder och städer finns bland annat Tyskland, England och Spanien.

Champions League-final

2028:

Tyskland: München, Fußball Arena München

2029:

England: London, Wembley Stadium

Spanien: Barcelona, Camp Nou

Europa League-final

2028:

Frankrike: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais eller Paris, Parc des Princes

Italien: Turin, Juventus Stadium

Rumänien: Bukarest, National Arena

Serbien: Belgrad, National Stadium

2029:

Frankrike: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais eller Paris, Parc des Princes

Italien: Turin, Juventus Stadium

Rumänien: Bukarest, National Arena

Serbien: Belgrad, National Stadium

Turkiet: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium



Conference League-final

2028:

Frankrike: Lille, Stade Pierre-Mauroy

Ungern: Budapest, Puskás Aréna

Italien: Turin, Juventus Stadium

Kazakhstan: Astana, Astana Arena eller Almaty, Almaty Stadium

Polen: Gdańsk, Arena Gdańsk

2029:

Finland: Helsingfors, Helsinki Olympic Stadium

Frankrike: Lille, Stade Pierre-Mauroy

Ungern: Budapest, Puskás Aréna

Italien: Turin, Juventus Stadium

Kazakhstan: Astana, Astana Arena eller Almaty, Almaty Stadium

Poland: Gdańsk, Arena Gdańsk

Women’s Champions League-final

2028:

France: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

Spanien: Bilbao, San Mamés Stadium

Schweiz: Basel, St. Jakob Park

Turkiet: Istanbul, Ali Sami Yen Stadium

2029:

Frankrike: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais

Irland: Dublin, Dublin Arena

Schweiz: Basel, St. Jakob-Park

Wales: Cardiff, National Stadium of Wales