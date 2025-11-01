Uefas besked: Sverige har inte ansökt om cupfinaler
Uefa har presenterat vilka länder som har ansökt om cupfinaler.
Då finns Sverige inte med bland kandidaterna.
Uefa har presenterat vilka länder som har ansökt om att arrangera finalerna i Champions League, Europa League, Conference League och Women’s Champions League.
På listan med länder som vill arrangera finalmatcherna finns Sverige inte med.
Den senaste gången en europeisk cupfinal arrangerades i Sverige var 2017. Då var det Europa League-finalen mellan Manchester United och Ajax där de förstnämnda vann med 2–0. Matchen spelades på Strawberry Arena (då Friends Arena).
På listan med länder och städer finns bland annat Tyskland, England och Spanien.
Listan med kandidaterna:
Champions League-final
2028:
Tyskland: München, Fußball Arena München
2029:
England: London, Wembley Stadium
Spanien: Barcelona, Camp Nou
Europa League-final
2028:
Frankrike: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais eller Paris, Parc des Princes
Italien: Turin, Juventus Stadium
Rumänien: Bukarest, National Arena
Serbien: Belgrad, National Stadium
2029:
Frankrike: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais eller Paris, Parc des Princes
Italien: Turin, Juventus Stadium
Rumänien: Bukarest, National Arena
Serbien: Belgrad, National Stadium
Turkiet: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium
Conference League-final
2028:
Frankrike: Lille, Stade Pierre-Mauroy
Ungern: Budapest, Puskás Aréna
Italien: Turin, Juventus Stadium
Kazakhstan: Astana, Astana Arena eller Almaty, Almaty Stadium
Polen: Gdańsk, Arena Gdańsk
2029:
Finland: Helsingfors, Helsinki Olympic Stadium
Frankrike: Lille, Stade Pierre-Mauroy
Ungern: Budapest, Puskás Aréna
Italien: Turin, Juventus Stadium
Kazakhstan: Astana, Astana Arena eller Almaty, Almaty Stadium
Poland: Gdańsk, Arena Gdańsk
Women’s Champions League-final
2028:
France: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais
Spanien: Bilbao, San Mamés Stadium
Schweiz: Basel, St. Jakob Park
Turkiet: Istanbul, Ali Sami Yen Stadium
2029:
Frankrike: Lyon-Décines, Parc Olympique Lyonnais
Irland: Dublin, Dublin Arena
Schweiz: Basel, St. Jakob-Park
Wales: Cardiff, National Stadium of Wales
