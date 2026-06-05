Var kan du se det avgörande VM-kvalet mot Danmark

Damlandslaget vill säkra en plats till VM i Brasilien nästa sommar.

Men Sverige har kniven mot strupen för att slippa playoff.

Här är allt du behöver veta inför den gruppfinalen mot Danmark.

Foto: Bildbyrån

Damlandslaget står inför två avgörande i VM-kvalet. Den nation som vinner gruppen får en direktplats till VM i Brasilien nästa sommar, medan resterande lag i gruppen behöver spela playoff för att ta sig vidare.

Sverige ligger just nu tvåa i gruppen efter förlusten mot Danmark tidigare i år. Förstaplatsen har Danmark ett knappt grepp om, det skiljer bara ett poäng mellan Sverige och Danmark och kvällens möte blir således en viktig gruppfinal. Vid gruppseger skulle Sverige kunna få en avslappnad och skön landslagshöst.

Arena: Odense Stadion, Odense

Datum: 5 maj 2026 .

. Avsparkstid: 19:15

Streamingplattform: SVT Play

Var kan jag streama gruppfinalen mellan Danmark och Sverige?

Gruppfinalen sänds på SVT Play samt på SVT 1 och SVT 2.

Kl 18.45, en halvtimme innan avspark börjar sändningen i SVT 2. I samband med att första halvlek är klar, vid 20:00 så kommer man behöva byta kanal till SVT1. Där sänds matchen från pausvila till avslutningsstudion. Vill du se hela matchen i sin helhelt utan kanalbyte eller se den på telefon eller surfplatta? Ja då fungerar SVT Play från 18:45 fram till att sändningen slutar. Inga streaming-tjänster behövs för att kunna se matchen och den är därmed gratis.

Foto: Bildbyrån

Danska kuggen skadad och går kamp mot klockan

Sverige har just nu en pågående mittbackskris efter att Elma Junttila Nelhage lämnat återbud och Nathalie Björn är ännu inte matchredo efter skadan. Damlandslaget har med Bella Andersson och Amanda Ilestedt som renodlade mittbackar samtidigt som Sofia Reidy också kan hoppa in i mitten.

Inför samlingen valde Tony Gustavsson att lyfta ännu ett namn som kandidat på mittfältet, nämligen Amanda Nildén. Hon spelar till vardags vänsterback i Tottenham men har de senaste matcherna i England spelat som mittback och gjort det extremt bra. Både Nildén och Gustavsson tycker att hon spelar sin bästa fotboll just nu.

Men trots flera alternativ för Sverige så hade Danmark ett drömsenario inför gruppfinalen med en orutinerad försvarslinje. Men nu ser det ut som att Danmark kan gå mot en mardröm. Lagkaptenen och kuggen Pernille Harder dras med muskelskada och har nu en kamp mot klockan för att hinna tillbaka. Danskan verkade inte jätteoptimistisk och trodde inte själv att det var nog med tid för att hinna tillbaka.