Dif-duo prisas – efter ECL-succén

Djurgården tog sig till semifinal i Conference League.

Nu belönas två Dif-spelare – efter framgångarna.

Tobias Gulliksen blir säsongens unga spelare och Tokmac Nguen är med i säsongens lag.

Djurgården hade en framgångsrik tid i Conference League-spelet. ”Blåränderna” tog sig till semifinal där de sedan föll mot ett starkare Chelsea.

Nu belönas två av Djurgårdens stjärnor efter sina insatser i turneringen.

Tobias Gulliksen utses till säsongens unga spelare i Conference League.

Gulliksen står noterad för fyra mål och två assist och lyfts fram för sin instats mot Rapid Wien, The New Saints och Panathinaikos.

Tokmac Nguen får en plats i säsongens lag som formeras med 4–3–3 uppställning.





🏆 Djurgården playmaker Tobias Gulliksen is named 2024/25 UEFA Conference League Young Player of the Season 👏 #UECL @DIF_Fotboll pic.twitter.com/5qzB1FRpOr

👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Conference League Team of the Season…#UECL pic.twitter.com/XnZGaAlahv

— UEFA Conference League (@Conf_League) May 29, 2025