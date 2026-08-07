Erlingmark om Gent: ”Riktiga skithus”

IFK Göteborg förlorade hemma med 1–0 i Europakvalet. Efter matchen berättar August Erlingmark om belgarnas usp.

– Rockson var liten jämfört med dem, säger Blåvitt-kaptenen.

Gent, August Erlingmark. Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg gjorde en stark insats mot Gent hemma på Gamla Ullevi. Men hemmamötet i kvalet till Uefa Conference League slutade ändå med en 1–0 förlust. Blåvitts ordinarie lagkapten, August Erlingmark, inledde på bänken – efter att nye chefstränaren Joachim Björklund valt isländske Hjörtur Hermansson istället.



Erlingmark kom sedan in med tio minuter kvar av matchen, och fick stångas med ”skithusen” i Gents anfall.



– Det är ett fysiskt moget lag, några sjuka gubbar uppe på topp. ”Skithus” som man inte riktigt möter i Allsvenskan. Rockson var ju liten jämfört med dem, säger Erlingmark och skrattar.



”Skiljer ganska lite”

Samtidigt tycker Blåvitt-kaptenen att respekten för europeiska lag ofta är överdriven. Efter käftsmällen hemma mot FC Levadia Tallinn har han lärt sig att skillnaden är mindre än man tror.



– Man vet alltid att det skiljer ganska lite mellan lag. De är tunga. Ett generellt europeiskt lag som inte bjuder på mycket. De spelade två tajta matcher här mot ukrainarna, två 0–0 matcher, och vad jag vet hände det inte speciellt mycket i de matcherna heller, säger Erlingmark.



Inför returen är 28-åringen hoppfull.



– Vi är ett mål ifrån och har så klart alla möjligheter nere i Belgien.



Returmötet i Belgien spelas torsdag den 13 augusti. Avspark är klockan 20:30. Däremellan spelar Blåvitt hemma mot Kalmar FF i Allsvenskan.