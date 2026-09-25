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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Manchester City fälls på 114 åtalspunkter

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Daniel Karimi
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Manchester City fälls för historiens största ekonomiska skandal i Premier League.
Nu riskerar Manchester City att förlora sina titlar eller tvångsnedflyttning, enligt The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Efter flera års utredningar och hård kritik har domen mot Manchester City slutligen fallit, enligt The Athletic.

Tidningen rapporterar att kommissionen har funnit klubben skyldig till nästan samtliga 115 åtalspunkter som rör ekonomiskt fusk under en nioårsperiod. Enligt uppgifterna fälls Manchester City på 114 åtalspunkter.

Klubben fortsätter att hävda sin oskuld och kommer att överklaga, men de potentiella straffen kan få stora konsekvenser. Enligt Premier Leagues regelverk finns allt från kraftiga poängavdrag till tvångsnedflyttning och avtagande av ligatitlar på straffskalan.

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