Tuchels skarpa varning till stjärnduon: ”Ännu en förlorad chans”

Thomas Tuchel skickar en tydlig signal till Cole Palmer och Kobbie Mainoo.

Efter att båda lämnat återbud till den engelska landslagssamlingen varnar förbundskaptenen för att de riskerar sina platser i laget.

– Båda vet mycket väl att om du missar en samling och det finns någon annan bra på din position, så finns konkurrensen där, säger Tuchel.

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Inför Englands kommande landskamper tvingas den nye förbundskaptenen Thomas Tuchel klara sig utan både Chelseas Cole Palmer och Manchester Uniteds

Kobbie Mainoo, som återigen lämnat återbud på grund av skadekänningar.

Något som börjar tär på den tyske tränarens tålamod.

– Det är helt klart ännu en förlorad chans. Han missar för många tillfällen, och jag anklagar honom inte för det, det är bara ett faktum, säger Tuchel angående Palmer i en presskonferens och fortsätter:

– Båda vet mycket väl att om du missar en samling och det finns någon annan bra på din position, så finns konkurrensen där, säger Tuchel i en presskonferens.

I stället lyfter Tuchel fram sin lagkapten Harry Kane som ett föredöme för den inställning han kräver i landslaget.

– Vår kapten har flest spelade minuter för både klubb- och landslag, men är ändå glad över att vara här medan vissa lagkamrater tar 7 till 10 dagars semester. Han vill vara här, och det är den förebilden vi vill ha.