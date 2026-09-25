Sanchos mardröm fortsätter – nobbas av Krasnodar

Jadon Sanchos jakt på en ny klubb fortsätter att stöta på problem.

Den tidigare Manchester United-spelaren har erbjudits till Krasnodar.

Men den ryska klubben valde att tacka nej.

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Efter att ha lämnat Manchester United står Jadon Sancho fortfarande utan klubb. Den 26-årige yttern letar efter en ny chans att starta om karriären, men dörrarna verkar stängas även utanför de största europeiska ligorna.

Enligt uppgifter från Foot Mercato har Sancho nyligen erbjudits till den ryska klubben Krasnodar. Den ryska klubben valde dock att nobba den klubblöse engelsmannen innan några konkreta förhandlingar om lön eller kontrakt hörnades.

Det är ett tungt besked för spelaren som sommaren 2021 köptes till Manchester United för miljardbelopp. Efter en utlåning till Aston Villa förra säsongen, där det bara blev ett mål på 39 matcher, står han nu helt utan klubb.